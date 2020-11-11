НАПК направило в суд ходатайство о закрытии производства по делу главы КС Тупицкого

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд ходатайство о закрытии производства по делу главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого с целью избежания юридической ответственности за свои незаконные действия, заявляют в КС.

В сообщении, размещённом на сайте суда в среду, отмечается, что НАПК 11 ноября разместило информацию о направлении в суд ходатайства о закрытии производств по 62 делам, в одном из которых фигурантом является глава КС.

«Вместе с тем, НАПК не указало, что производство касается не протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией в отношении главы КС, который, кстати, никогда не составлялся, а иска Тупицкого к НАПК о незаконности действий должностных лиц и опровержении распространенной неправдивой информации. Именно с целью избежания юридической ответственности за свои действия НАПК направило указанное ходатайство о закрытии производства в суд», подчеркивается в сообщении КС.

В КС также заявляют, что «никаких протоколов в отношении главы КС НАПК не составляло и не вручали, как это предусмотрено действующим законодательством».

Также в сообщении отмечается, что судьи КС выступают за то, чтобы уже составленные НАПК в отношении них протоколы о совершении админнарушений, связанных с коррупцией, суды рассматривали по сути. "Это даст возможность законным способом доказать неправомерность действий НАПК",- резюмируют в КС.