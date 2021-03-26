НАПК составило еще один админпротокол на главу КС Тупицкого

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков составил административный протокол на главу Конституционного суда (КС) Александр Тупицкого, отменившего спецзаседание суда по рассмотрению вопроса о его дисциплинарном проступке.

«Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) составил административный протокол на отстраненного судью Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого. Протокол составлен по ч. 1 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что касается неуведомления о наличии реального конфликта интересов», — говорится в сообщении НАПК, размещенном в пятницу на сайте.

«Тупицкий не уведомил КС о конфликте интересов, возникшем у него на основании направления в суд обращения Госбюро расследований (ГБР) о совершении им же дисциплинарного проступка. Тупицкий отменил распоряжение о заседании, на котором должно было рассматриваться это обращение ГБР. Благодаря обращению ГБР нам удалось обнаружить это нарушение», — цитирует НАПК главу Агентства Александра Новикова.

В НАПК поясняют, что суть нарушения свидится к тому, что в КС поступило обращение от ГБР о совершении Тупицким дисциплинарного проступка, несовместимого со статусом судьи. «Заместитель главы КС Сергей Головатый, который в соответствии с ч. 7 ст. 33 Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“ является лицом, легитимно исполняющим обязанности главы КС, своим распоряжением созвал специальное пленарное заседание, на котором планировалось рассмотреть обращение ГБР... Тупицкий, несмотря на отстранение от должности главы КС, незаконно издал распоряжение, которым отменил ранее выданное распоряжение Головатого, а также созвал специальное пленарное заседание КС на другую дату. Имея реальный конфликт интересов, Тупицкий не сообщил о нем КСУ», — говорится в сообщении НАПК.

Также Агентство информирует, что 26 марта должно было состояться заседание Голосеевского районного суда в Киеве по рассмотрению двух протоколов, составленных НАПК в феврале этого года. Протоколы касаются действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КС по электронному декларированию и недекларированию участков в АР Крым.

«Тупицкий не явился на заседание. Следовательно, суд не смог рассмотреть дело, ведь КУоАП предусматривает, что дело может быть рассмотрено только при участии обвиняемого», — говорится в сообщении.