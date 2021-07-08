НАПК требует уволить судью Конституционного суда

Нацагентство по предупреждению коррупции обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного суда Украины относительно неэтичного поведения судьи КСУ Игоря Слиденко, сообщила пресс-служба НАПК. В Нацагентстве заявили о том, что Слиденко нужно уволить.

В частности, в Нацагентстве привели такие примеры неэтичного поведения Слиденко:

подготовка судьей решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов;

отправка Слиденко письма-угрозы в адрес работника НАПК с цитатой из романа Александра Дюма-отца;

многочисленные заявления Слиденко в СМИ, свидетельствующие о возможном нарушении этических принципов.

«....действия судьи КСУ Игоря Слиденко не имеют характера технической судейской ошибки. Они свидетельствуют о ненадлежащем отношении судьи к служебным обязанностям и содержат признаки дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 21 Закона Украины „О Конституционном Суде Украины“. Итак, на основании ст. 21 Закона Украины „О КСУ“ НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности путем освобождения его от должности судьи КСУ», — отметили в НАПК.

При этом в Нацагентстве отметили, что 8 октября прошлого года судья Слиденко сам подал заявление об увольнении. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления.