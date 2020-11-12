Войти
Зеленский написал об общих победах Украины и США
дружба народов
Зеленский написал об общих победах Украины и США
Премьер обещает ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн
авиапром
Премьер обещает ежегодно выделять на авиастроение 2 млрд грн

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

В Николаевской области полиция будет круглосуточно охранять скифский курган

103

Полиция будет круглосуточно охранять уникальный скифский курган в Казанковском районе Николаевской области, который «черные археологи» продолжают раскапывать, несмотря на огласку.

Об этом во время брифинга 12 ноября сообщил начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет, сообщает Укринформ.

«Сейчас мною принято решение о том, что полиция круглосуточно будет охранять скифский курган в Казанковском районе до тех пор, как будет принято решение о его консервации. Хотя, хочу отметить, что у полиции нет прямой функции и возможностей длительное время охранять все курганы», — сказал Шайхет.

Он также рассказал, что сейчас полиции неизвестно, где находится техника, которая раскапывала курган и была передана на ответственное хранение ООО «Варта города», ведь у полиции нет решения местного суда о наложении на технику ареста.

«Еще 6 ноября полиция обратилась в местный суд с просьбой наложить арест на 2 единицы техники — бульдозер и экскаватор, которые были зафиксированы на раскопках кургана при выезде на место происшествия полиции. Однако до сих пор решение по этому поводу не принято. А мы не имеем полномочий забирать эту технику на штрафплощадку без решения. Такое промедление меня удивляет», — отметил Шайхет.

По его словам, это уже повторное обращение в суд по данному вопросу. Первое было еще в июне этого года, когда впервые были зафиксированы несанкционированные раскопки кургана. «Тогда технику передали на ответственное хранение в сельский совет. Однако впоследствии суд отказал в ее аресте — и технику вернули владельцам », - сказал глава областной полиции.

Он также отметил, что расследование продолжается, и не исключено, что вскоре будут предъявлены подозрения. При этом он также выразил удивление позицией местных жителей, особенно сельского головы, которые якобы ни разу не обратились в полицию с сообщением о незаконных раскопках кургана. По его словам, каждый раз это делали николаевские активисты, которые выезжали на место происшествия. Местные также отказываются давать показания по этому факту.

Как сообщали СМИ, на Николаевщине в селе Скобелево Казанковского района ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Висунской группе царских скифских захоронений. Ему около 2,5 тысячи лет. Раскопки ведутся неизвестными людьми с применением тяжелой техники. Работы ведутся на частном поле, которое охраняет фирма ООО «Варта города» из Одесской области. Злоумышленники вкопались в землю глубже, чем высотой сам курган — 12 метров.

Полиция возбудила уголовное производство по статье 298, ч.3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия).

Читайте также: «Эпицентр» похвастался, что не будет выполнять «карантин выходного дня»

Однако несмотря на огласку и обращения в полицию, незаконные раскопки уникального скифского кургана на Николаевщине продолжаются. В этом 11 ноября убедились николаевские археологи и активисты, которые вместе с представителями управления культуры Николаевской ОГА и коллегами из института археологии НАН Украины снова побывали на скифском кургане в Казанковском районе.

полиция, Николаевская область
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 12 ноября 2020
Среда, 11 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016