Одесса не будет вводить карантин выходного дня

В Одессе не планируют вводить карантин выходного дня, сообщил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тихановский.

«По состоянию на сегодняшний день на территории Одессы сохраняется „оранжевый“ уровень эпидемиологической опасности и распространения острой респираторной болезни COVID-19. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений относительно введения карантина выходного дня», — рассказал Тихановский в комментарии, обнародованном на YouTube-канале горсовета.

«Одесса продолжает находиться в „оранжевой“ зоне и соблюдать все предусмотренные данным уровнем эпидопасности карантинные меры. А именно: обязательно носить маски и пользоваться дезинфекторами в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию», — пояснил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин «выходного дня» 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами. Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств.

Карантин «выходного дня» введен с 14 до 30 ноября.