Илон Маск назвал карантинные меры фашистскими и недемократичными

Американский предприниматель Илон Маск считает, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, нарушают права граждан и вызовут банкротство многих компаний. Об этом он заявил в среду во время телеконференции с участием инвесторов возглавляемой им компании Tesla, запись опубликована на ее сайте.
Говоря о мерах, принятых в Калифорнии и других американских штатах, он отметил: «Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушение их конституционных прав. Это мое мнение». По словам Маска, речь идет об «ужасном и ошибочном попрании свобод людей».
«Это возмутительно, — добавил бизнесмен. — Это нанесет серьезный ущерб любой компании, не только Tesla. И хотя Tesla справится с этим, есть много маленьких компаний, которые не справятся».
«Если кто-то хочет остаться дома, то это прекрасно», — полагает Маск. «У этих людей должна быть возможность остаться дома, их не должны заставлять выходить. Но говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, — это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода», — подчеркнул предприниматель.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60,8 тыс. человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016