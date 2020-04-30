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Илон Маск назвал карантинные меры фашистскими и недемократичными

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Илон Маск назвал карантинные меры фашистскими и недемократичными

Американский предприниматель Илон Маск считает, что санитарные меры, введенные на большей части территории США из-за распространения нового коронавируса, нарушают права граждан и вызовут банкротство многих компаний. Об этом он заявил в среду во время телеконференции с участием инвесторов возглавляемой им компании Tesla, запись опубликована на ее сайте.

Говоря о мерах, принятых в Калифорнии и других американских штатах, он отметил: «Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушение их конституционных прав. Это мое мнение». По словам Маска, речь идет об «ужасном и ошибочном попрании свобод людей».

«Это возмутительно, — добавил бизнесмен. — Это нанесет серьезный ущерб любой компании, не только Tesla. И хотя Tesla справится с этим, есть много маленьких компаний, которые не справятся».

«Если кто-то хочет остаться дома, то это прекрасно», — полагает Маск. «У этих людей должна быть возможность остаться дома, их не должны заставлять выходить. Но говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, — это по-фашистски. Это недемократично. Это не свобода», — подчеркнул предприниматель.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60,8 тыс. человек.

Илон Маск, коронавирус
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