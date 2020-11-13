Трамп в случае поражения объявит о решении баллотироваться в 2024 году

Американский лидер Дональд Трамп может объявить о намерении претендовать на президентский пост в 2024 года после того, как будет официально подтверждена победа демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, некоторые советники Трампа указывали на то, что республиканец может признать свое поражение на выборах уже к концу текущей недели. Однако приятие им решения может несколько затянуться на фоне пересчета голосов в штате Джорджия, который, как ожидается, продлится до 20 ноября.

При этом, как указывают источники издания, Трамп в личных беседах со своими советникам указывал, что обнародует планы баллотироваться на пост президента в 2024 году вскоре после того, как официально будет объявлено о победе Байдена на прошедших выборах. По словам источников газеты, американский лидер отдает себе отчет в том, что его шансы на победу даже в случае пересчета голосов ничтожны. При этом он якобы старается укрепить поддержку республиканского электората, которая может пригодиться ему при любом исходе нынешних выборов.

Ранее телекомпания CNN сообщала о том, что Трамп прорабатывает действия с целью узурпировать Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США и заложить основу для попытки снова стать президентом страны в 2024 году. Трампу на тот момент будет 78 лет.

Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы 1892 года, став единственным в истории президентом США с двумя порядковыми номерами — 22-м и 24-м.