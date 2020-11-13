Журналистам Bihus.Info арестовали счета по иску разведчика Семочко

Журналистам программы «Bihus.Info» арестовали счета по иску экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщают «Наші гроші».

На основе письма суда частный исполнитель, не дожидаясь апелляции, арестовал счета 24 канала, ведущему программы Денису Бигусу и журналистке Лесе Ивановой.

Там уверяют, что судья Голосеевского районного суда Киева Юрий Мазур объявил решение 10 сентября, однако полный текст решения длительное время не давал и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила полный текст от суда только 16 октября, после чего в отведенные законом сроки (30 дней) была подана апелляция.

Судья удовлетворил иск экс-первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко к журналистам «Bihus.Info» и обязал их опровергнуть информацию о российском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика.