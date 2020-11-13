В Кремле уже считают, что украинцы не братский народ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «русофобские антитела» исчезнут в Украине достаточно быстро.
«Мы по-прежнему считаем, что мы были и остаемся двумя родственными народами, при этом не братскими», — сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RT, говоря об отношениях РФ и Украины. При этом он отметил, что «за эти годы руководство Украины изрядно поработало, чтобы спровоцировать какие-то вражеские ощущения в своем народе».
«Мы не думаем, что это такой долгосрочный антироссийский иммунитет. Нет, он не может быть долгосрочным. Эти антитела пройдут быстро», — убежден Песков. «Искусственно насажденные русофобские антитела пройдут быстро», — добавил он.
«Кстати, недавние выборы и итоги этих местных выборов на Украине как раз и показали, что антитела-то и не такие сильные уже», — заявил представитель Кремля.
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