Посол ЕС напомнил Украине о необходимости бороться с коррупцией

Помощь Украине от Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза (ЕС), а также продолжение безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины зависит от борьбы украинских властей с коррупцией, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
«Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией», — написал Маасикас в Twitter в пятницу.
Так посол прокомментировал статью «Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы», опубликованную в издании «The Economist».
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