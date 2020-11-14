Войти
Трамп впервые признал, что может проиграть выборы
позиция
Трамп впервые признал, что может проиграть выборы
Шмыгаль требует, чтобы «карантин выходного дня» выполняли все
официально
Шмыгаль требует, чтобы «карантин выходного дня» выполняли все

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Трамп впервые признал, что может проиграть выборы

365
Трамп впервые признал, что может проиграть выборы

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не знает, возглавит ли он следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет», — сказал он.

Трамп добавил, что его администрация ни при каких обстоятельствах не будет уходить на карантин из-за коронавируса.

Как отмечает Reuters, президент впервые допустил, что его преемником может стать соперник от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, они будут известны в декабре, однако 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена. Он набрал более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Трамп отказался признать поражение, заявив о нарушениях в ряде штатов во время подсчета голосов. Его команда утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии, и потребовала пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. В первых двух штатах его иски отклонили, а в третьем апелляционный суд встал на сторону Трампа. Несмотря на это, по подсчетам СМИ, там победил Байден.

Читайте также: В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

По данным Fox News, Трамп набрал 232 голоса выборщиков (об этом также свидетельствуют подсчеты CNN), а Байден — 290 (CNN сообщает о 306 голосах).

Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение «позором» и заявил, что будет готовиться к транзиту власти без поддержки нынешней администрации.

выборы в США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 14 ноября 2020
Пятница, 13 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016