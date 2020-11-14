Трамп впервые признал, что может проиграть выборы

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не знает, возглавит ли он следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет», — сказал он.

Трамп добавил, что его администрация ни при каких обстоятельствах не будет уходить на карантин из-за коронавируса.

Как отмечает Reuters, президент впервые допустил, что его преемником может стать соперник от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их итоги официально еще не объявлены, они будут известны в декабре, однако 7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена. Он набрал более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Трамп отказался признать поражение, заявив о нарушениях в ряде штатов во время подсчета голосов. Его команда утверждала, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от наблюдателей от Республиканской партии, и потребовала пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. В первых двух штатах его иски отклонили, а в третьем апелляционный суд встал на сторону Трампа. Несмотря на это, по подсчетам СМИ, там победил Байден.

По данным Fox News, Трамп набрал 232 голоса выборщиков (об этом также свидетельствуют подсчеты CNN), а Байден — 290 (CNN сообщает о 306 голосах).

Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение «позором» и заявил, что будет готовиться к транзиту власти без поддержки нынешней администрации.