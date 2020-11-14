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В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

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В США выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, зарегистрированных в США за сутки, составило 160 тыс., передает CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Телеканал отмечает, что это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

Согласно данным на сайте Университета, в стране подтверждено 10,7 млн случаев инфицирования, умерли 244,2 тыс. зараженных. Соединенные Штаты находятся на первом в мире месте по этим показателям. По прогнозу Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), к началу декабря число летальных исходов от COVID-19 в стране может вырасти до 282 тыс.

По данным ресурса COVID Tracking Project, 13 ноября в США было госпитализировано 68 516 человек с коронавирусной инфекцией, что является наибольшим значением за сутки с начала распространения инфекции. В среднем число госпитализаций за неделю выросло на 20,01%, передает CNN.

12 ноября общее число инфицированных в Калифорнии превысило 1 млн. Это второй после Техаса американский штат, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.

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New York Times отмечает, что число заболевших растет в 46 штатах, еще в четырех ситуация относительно стабильна.

По словам президента Дональда Трампа, американская вакцина от коронавируса станет доступна для всего населения страны в апреле следующего года. Он также заявил, что надеется на скорое получение разрешения на экстренное использование препарата PFE.N, который разрабатывает Pfizer. 9 ноября компания сообщила, что ее вакцина в ходе промежуточных испытаний показала эффективность более 90%.

США, коронавирус
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