Днепр присоединился к городам, которые отказались соблюдать новый карантин

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе не будут исполнять постановления Кабинета министров Украины по ограничению работы бизнеса.

«Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии», — написал Филатов на своей странице в Фейсбуке.

Мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Днепре является самым низким по стране, войдя в тройку регионов.

«Мы просто сделали для этого колоссально много... За 14 дней самые низкие средние показатели заболеваемости в Украине составили 120 — в Кировоградской области, 153,9 — в Днепропетровской области, 199,3 — в Луганской области», — подчеркнул Филатов.

Вместе с тем, мэр призвал предпринимателей к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Ранее от введения Кабмином карантина «выходного дня» отказались мэр Львова Андрей Садовый и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.