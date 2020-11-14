СМИ сообщили о готовности Трампа покинуть пост в случае законной победы Байдена

Президент США Дональд Трамп готов уйти со своего поста, если его соперник, кандидат от демократов Джо Байден честно и законно выиграет выборы. Об этом после беседы с Трампом заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера.
«Трамп сказал мне, что он реалист и поступит правильно. Он создал полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса будут подсчитаны, а все незаконные — отклонены, он будет следовать Конституции», — сказал Ривера.
Журналист добавил, что у него не возникло впечатления, будто Трамп планирует свергнуть Байдена, если тот победит.
«Трамп расстроен, но все еще силен. Он хочет сделать все возможное, чтобы убедиться, что это справедливый результат», — продолжил Ривера.
Он добавил, что, несмотря на возможное поражение, Трамп вновь «окажется на высоте» и будет баллотироваться в президенты в 2024 году.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Официальные результаты еще не объявлены, подсчет голосов продолжается. В то же время ведущие американские СМИ уже сообщили о победе Байдена.
Трамп свое поражение пока не признал. Он неоднократно говорил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями со стороны демократов. Штаб Трампа потребовал в суде пересчитать результаты голосования в ряде ключевых штатов.
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