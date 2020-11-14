Ляшко назвал факторы, которые осложняют течение COVID-19

Низкая физическая активность и употребление сладостей осложняют течение коронавирусного заболевания. Углеводные продукты сгущают кровь.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ток-шоу «Голос народа» на телеканале 112 Украина.

«Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких — они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания», — отметил Ляшко.