В Тбилиси началась акция оппозиции с требованием повторных выборов

Оппозиционные партии и их сторонники проводят акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента, они требуют проведения досрочных парламентских выборов, сообщают местные СМИ.

Автомобильное движение на проспекте приостановлено. К акции постепенно подбираются все больше активистов.

В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК с 97,09% участков. В партии уже заявили, что она набирает парламентское большинство, дающее ей возможность сформировать правительство. На втором идет месте с 27,07%. идет оппозиционный блок «Сила в единстве».

Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными и призвали сторонников к участию в акции протеста в центре Тбилиси в воскресенье.