В Минздраве рассказали, чего ждут от карантина выходного дня

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря ограничительным мерам карантина выходного дня удастся остановить процесс роста количества заболевших COVID-19 и уменьшить эту цифру на 15-20%.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас цель одна: первое — остановить ураганные темпы роста болезни, то есть остановиться на тех цифрах, на которых мы сейчас находимся, — это около 11-11,5 тысячи больных за сутки, то есть до 12 тыс. за сутки. Во-вторых, исходя из расчетов наших эпидемиологов и международного опыта, советов международных экспертов, мы рассчитываем даже на снижение уровня заболеваемости ежесуточно от 15 до 20 процентов через 14 дней», — сказал Степанов.

Министр пояснил, что речь идет именно о 14 днях, поскольку именно столько времени является средним инкубационным периодом при COVID-19.

Степанов заверил, что введение карантина выходного дня является не экспериментом, а «взвешенным, четким противоэпидемическим мероприятием».

Отметим, что на совещании в Офисе президента в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов проинформировал, что карантин выходного дня позволил уменьшить контакты между украинцами, и активность людей в больших городах в минувшую субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье — на 27%.