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Экс-глава Минфина Уманский заявляет, что в бюджете не хватает примерно 100 млрд грн

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Экс-глава Минфина Уманский заявляет, что в бюджете не хватает примерно 100 млрд грн

Экс-министр финансов и экс-советник руководителя Офиса президента Украины Игорь Уманский призывает к публичному секвестру госбюджета-2020, примерно, на 100 млрд грн.

«Мы понимаем, что де-юре, прозрачным образом, или де-факто секвестр в Украине в этом году будет. Но я убежден, что делать его в ручном режиме чиновниками с непонятной мотивацией — это неверный путь», — сказал Уманский в ходе пресс-брифинга под стенами Верховной Рады в среду, передает Интерфакс-Украина

«То, что я вижу и по тому, как общаюсь с представителями правительства, рынка, минимум, 100 млрд грн не будет проведено расходов», — добавил он, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что под угрозой, прежде всего, социальные расходы. При этом эмиссия создает риски для макроэкономической, курсовой и инфляционной стабильности, но позволит только перенести коллапс системы на небольшой срок.

Уманский также раскритиковал налоговую и таможенную реформу, отметив, что возобновилась практика задержек бюджетного возмещения НДС.

Ранее экс-первый замминистра экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павел Кухта сообщал, что на 9 ноября непрофинансировано около четверти расходов государственного бюджета — 323 млрд грн, из которых 140 млрд грн — так называемые социальные расходы (выплаты пенсий, зарплат и соцвыплат в ноябре-декабре). При этом план по доходам госбюджета на два последних месяца предполагает 111 млрд грн.

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«При условии сильного перевыполнения на 25% (которое сейчас происходит „азаровским“ путем: фискалы не возмещают НДС экспортерам и прессуют бизнес платить наперед) выйдет как раз немного меньше 140 млрд грн — достаточно для зарплат, пенсий и соцвыплат, но ничего больше. С учетом удара по экономике от локдауна — такое перевыполнение оптимистично», — написал Кухта в Facebook.

Таким образом, государству нужно профинансировать около двух третей планового дефицита бюджета на 2020 год — около 200 млрд грн, к тому же в ноябре-декабре необходимо рефинансировать 49 млрд грн погашений по госдолгу, пояснил экс-замминистра экономики.

Игорь Уманский, бюджет-2020
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