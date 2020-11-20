BuzzFeed объявил о покупке интернет-издания HuffPost

Американские онлайн-издания BuzzFeed и HuffPost объявили о слиянии. Сообщение об этом опубликовано на сайте BuzzFeed.

«Такое партнерство откроет новые пути для заработка обеих медиакомпаний, — поясняет BuzzFeed. — От создания новых возможностей для распространения контента до инновационных рекламных продуктов».

В совместном сообщении компании подчеркнули, что будут делиться контентом на сайтах друг друга и попытаются объединить свои аудитории.

Бывший владелец HuffPost Verizon Media станет миноритарным акционером BuzzFeed. При этом руководить объединенной компанией будет генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти.

О стоимости будущей сделки издания не сообщили.