BuzzFeed объявил о покупке интернет-издания HuffPost

Американские онлайн-издания BuzzFeed и HuffPost объявили о слиянии. Сообщение об этом опубликовано на сайте BuzzFeed.
«Такое партнерство откроет новые пути для заработка обеих медиакомпаний, — поясняет BuzzFeed. — От создания новых возможностей для распространения контента до инновационных рекламных продуктов».
В совместном сообщении компании подчеркнули, что будут делиться контентом на сайтах друг друга и попытаются объединить свои аудитории.
Бывший владелец HuffPost Verizon Media станет миноритарным акционером BuzzFeed. При этом руководить объединенной компанией будет генеральный директор BuzzFeed Джона Перетти.
О стоимости будущей сделки издания не сообщили.
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