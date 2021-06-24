Новостной портал BuzzFeed собрался выйти на биржу

Онлайн-издание BuzzFeed может выйти на фондовую биржу путем слияния со специализированной технической компанией SPAC, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Сделки со SPAC (special purpose acquisition company) помогают компаниям стать публичными, минуя традиционную процедуру IPO.

По информации источников издания, основатель и главный исполнительный директор BuzzFeed Джон Перетти может объявить о сделке по слиянию с компанией 890 5th Avenue Partners уже на этой неделе.

Выход на биржу поможет новостному порталу BuzzFeed привлечь средства для поглощения конкурирующих цифровых изданий, отмечают источники WSJ. Одним из приобретений может стать онлайн-издание Complex Networks, в котором публикуются статьи о музыке, развлечениях, стиле, поп-культуре, спорте и одежде.

BuzzFeed хочет расширить свой бизнес, чтобы лучше конкурировать на рекламном рынке с технологическими гигантами, такими как Google, Amazon и Facebook. По данным рекламного агентства GroupM, эти компании увеличили свою долю на рынке цифровой рекламы США с 80% в 2019 году до 90% в 2020 году.

По словам источников, Перетти надеется, что приобретению Complex Networks и других цифровых изданий дадут объединенной компании достаточно возможностей для роста, несмотря на растущее доминирование техногигантов в индустрии цифровой рекламы. BuzzFeed также будет развиваться в других областях, включая онлайн-продажи и партнерские программы.

Издание было основано в 2006 году. В 2015 году BuzzFeed привлек $200 млн инвестиций от медиа-компании NBCUniversal, принадлежащей Comcast. Тогда стоимость новостного портала оценили в $1,5 млрд. Привлеченные средства компания направила на инвестиции в кино, телевидение и новости. В ноябре прошлого года компания купила издание HuffPost у телекоммуникационной компании Verizon. Сумму сделки компании не раскрыли. По данным WSJ, по итогам 2020 года BuzzFeed получил прибыль впервые с 2014 года.