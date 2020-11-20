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Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson будет стоить меньше $10

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Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson будет стоить меньше $10

Фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина от нового коронавируса будет готова в будущем году, а цена препарата составит менее $10. Об этом заявил заместитель председателя исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато, передает агентство EFE.

По его словам, вакцина должна быть готова «в первой или второй половине 2021 года». «В течение следующих шести месяцев появятся хорошие новости, мы сможем увидеть, как эти эффективные вакцины будут доступны для населения», — подчеркнул Дуато. «Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину», — уточнил он.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний в стране вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Ожидается, что помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах. Всего в них будут задействованы 30 тыс. добровольцев.

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В октябре в Johnson & Johnson объявили о временном прекращении испытаний препарата из-за того, что у одного из их участников было выявлено некое заболевание. Независимый комитет позже установил, что произошедшее не было вызвано применением новой вакцины. Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.

вакцина, Johnson & Johnson
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