РПЦ прекращает поминовение Архиепископа Кипрского из-за признания ПЦУ

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) прекратил поминовение Архиепископа Кипрского Хризостома II в связи с поминовением им главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.
«Констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также сослужения с теми иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола», — говорится в журналах заседания Священного синода, опубликованных на сайте Московского Патриархата в пятницу.
Предстоятель Кипрской православной церкви (КПЦ) архиепископ Хризостом II 24 октября впервые помянул во время литургии митрополита Епифания во время церемонии рукоположения епископа Арсинои Панкратия в монастыре Хрисорагоитисси.
Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей.
Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно патриарху Московскому и всея Руси.
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