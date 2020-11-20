Минреинтеграции призывает не использовать термин «аннексированный» в отношении Крыма

Использование термина «аннексированный» по отношению к АР Крым ошибочно и противоречит украинскому законодательству, отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
«Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными — это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку „временно оккупированные территории“ как в отношении полуострова, так и — Донбасса. Разрешается также использование формулировки „попытка аннексии“ касательно Крыма, но не „аннексия“. Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву», — подчеркнул заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко во время презентации аналитического доклада «Новая политика деоккупации: указатели и предостережения», передает пресс-служба ведомства, сообщает Интерфакс-Украина.
Он также напомнил, что определение «аннексия» фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя к Украине якобы является закрытым.
«Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином „временная оккупация“, ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины», — резюмировал Яременко.
Как сообщалось, на текущей неделе Третий Комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Крыму. В резолюции Комитета осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно «оккупационными органами Российской Федерации».
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