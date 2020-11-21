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Голландский журналист ради шутки подключился к закрытой видеоконференции министров обороны ЕС

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Голландский тележурналист ради шутки на минуту подключился к секретной видеоконференции министров обороны Евросоюза, которая проводилась в Zoom в пятницу 20 ноября. Видеозапись об этом журналист телеканала RTLNieuws Даниэл Верлан опубликовал на своей странице в Twitter. После вежливой просьбы председательствовавшего на заседании верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и предупреждения о криминальной ответственности за этот шаг, Верлан немедленно попрощался и прервал связь.

Он подключился к секретной видеоконференции из своей квартиры и помахал министрам рукой. Его появление было немедленно замечено и вызвало легкое замешательство и смех. Обнаружить его среди 28 участников конференции (27 стран ЕС и председательствующий Боррель) не составляло труда, поскольку довольный журналист появился на экране в черной майке и на фоне обычной квартиры, тогда как остальные участники конференции были в костюмах и на фоне национальных флагов.

Сам журналист уже объяснил, что смог подключиться, просто разобрав на одной из фотографий в Twitter голландского министра обороны код встречи и пароль для подключения в Zoom.

На видеоконференции министров обороны в пятницу рассматривался секретный проект будущей военной концепции Евросоюза под названием «Стратегический компас» ЕС. На пресс-конференции по итогам встречи Боррель, не упомянул об инциденте с голландским журналистом, зато отметил, что «Стратегический компас» создается на основе объединенных данных разведслужб всех государств Евросоюза, поэтому не будет опубликован и останется строго конфиденциальным документом.

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После инцидента премьер Нидерландов Марк Рютте попросил своих министров внимательнее отнестись к защите от кибератак.

«Министры должны еще раз постараться осознать, насколько аккуратными нужно быть в Твиттере», — прокомментировал инцидент Рютте.

СМИ, Нидерланды, кибербезопасность
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