Трамп заявил, что итоги выборов еще можно изменить

Президент США Дональд Трамп считает, что имеющихся у него данных о фальсификациях достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом на прошедших 3 ноября президентских выборах.
«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы, по крайней мере, изменить результаты в четырех штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах? — отметил он в субботу в Twitter. — Надеюсь, суды и/или законодатели найдут смелость сделать то, что требуется для обеспечения целостности выборов и США. Мир смотрит!»
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков, голоса которых необходимы для победы над республиканцем в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своем триумфе. Трамп не признал поражение и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
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