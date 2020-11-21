В США зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США в сутки достигло рекордно высокого показателя — свыше 195 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По сведениям университета, 20 ноября в США подтверждено 195 542 случая заражения новым коронавирусом. Это самый высокий показатель с начала пандемии в марте. Число летальных исходов в пятницу составило 1 878.
19 ноября в США умерли 1 964 пациента с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Это был самый высокий уровень с начала пандемии в марте. Предыдущий антирекорд — 1 707 смертей — был зафиксирован 17 ноября.
В целом в США, по информации университета, зарегистрировано более 11,91 млн случаев заражения, умер 254 451 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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