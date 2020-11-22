В Украине сегодня выбирают мэров 11 городов

В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит повторное голосование на выборах глав 11 городов и депутатов 47 местных советов.

Участие в голосовании могут принять более 2,7 млн избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия.

В частности, так называемый второй тур на выборах городского головы проходит в 11 территориальных громадах в 9 регионах:

в Днепре (Днепропетровская область) — кандидаты на должность: Загид Краснов (выдвинут местной организацией партии «Гражданская сила») и Борис Филатов (выдвинут местной организацией партии «Пропозиция»)

Никополе (Днепропетровская область) — Руслан Олийнык («Слуга народа») и Александр Саюк ( «За будущее»)

Славянске (Донецкая область) — Вадим Лях («Оппозиционный блок») и Павел Придворов («Оппозиционная платформа — За жизнь»)

Ужгороде (Закарпатская область) — Богдан Андреев (самовыдвижение) и Виктор Щадей («Слуга народа»)

Бердянске (Запорожская область) — Валерий Баранов («За будущее») и Александр Свидло («Оппозиционная платформа — За жизнь»)

Дрогобыче (Львовская область) — Андрей Веселый (самовыдвижение) и Тарас Кучма (самовыдвижение)

Львове — Андрей Садовый («Самопомощь») и Олег Синютка («Европейская солидарность»)

Николаеве — Александр Сенкевич («Пропозиция») и Владислав Чайка («Оппозиционная платформа — За жизнь»)

Полтаве — Сергей Иващенко («Слуга народа») и Александр Мамай ( «За будущее»)

Ровно — Александр Третьяк ( «Европейская солидарность») и Виктор Шаркизян («Ровно вместе»)

Черкассах — Анатолий Бондаренко («За будущее») и Виктор Евпак ( «Голос»).

Больше всего кандидатов — четырех — на выборы выдвинула партия «За будущее» (Бердянск, Никополь, Полтава, Черкассы). По три представителя насчитывается от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бердянск, Николаев, Славянск) и «Слуга народа» (Никополь, Полтава, Ужгород).

По данным ЦИК, в повторном голосовании по выборам городского головы, которое проходит на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах сегодня на 86 избирательных участках проходит повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советах: 3 депутатов — в 2 городских советах, 20 депутатов — в 13 поселковых советах, 43 депутатов — в 32 сельских советах. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

В ЦИК отметили, что результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, повторное голосование на выборах городского головы уже прошло в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).

Повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных громадах с количеством избирателей более 75 тыс., где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.