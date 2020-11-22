В Украине сегодня выбирают мэров 11 городов

В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит повторное голосование на выборах глав 11 городов и депутатов 47 местных советов.
Участие в голосовании могут принять более 2,7 млн избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия.
В частности, так называемый второй тур на выборах городского головы проходит в 11 территориальных громадах в 9 регионах:
Больше всего кандидатов — четырех — на выборы выдвинула партия «За будущее» (Бердянск, Никополь, Полтава, Черкассы). По три представителя насчитывается от партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бердянск, Николаев, Славянск) и «Слуга народа» (Никополь, Полтава, Ужгород).
По данным ЦИК, в повторном голосовании по выборам городского головы, которое проходит на 1649 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.
Кроме того, в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч в 15 регионах сегодня на 86 избирательных участках проходит повторное голосование по выборам депутатов 47 местных советах: 3 депутатов — в 2 городских советах, 20 депутатов — в 13 поселковых советах, 43 депутатов — в 32 сельских советах. В нем вообще смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.
В ЦИК отметили, что результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городского головы должны быть установлены территориальными избирательными комиссиями не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября 2020 года включительно.
Напомним, в воскресенье, 15 ноября, повторное голосование на выборах городского головы уже прошло в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).
Повторное голосование по выборам городского головы, так называемый второй тур, назначается в территориальных громадах с количеством избирателей более 75 тыс., где в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.