В Украине за сутки еще 12 079 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 604 человека, умерли 138 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки — госпитализировано — 1 134 человека; летальных случаев — 138; выздоровели — 4 604 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Днем ранее, 21 ноября был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 20 ноября сообщалось о 14 575 случаях инфицирования; 19 ноября, было зафиксировано 13 357 новых случаев; 18 ноября было 12 496 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 286 917 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
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