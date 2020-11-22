Первые данные по явке избирателей удручающие – менее 10%

На 11 утра воскресенья явка избирателей на повторных местных выборах составила 9,7%, сообщил старший аналитик Гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.
«Явка по состоянию на 11.00 по данным исследования «ОПОРЫ» составляет 9,7%, ошибка выборки — 0,5%. Это интегрированный показатель для городов, где проводится повторное голосование в пределах репрезентативного исследования «ОПОРЫ», — сказал Клюжев в ходе онлайн марафона в воскресенье.
Как добавила глава правления сети Ольга Айвазовская, данная явка является репрезентативной для 11 территориальных громад.
«Мы ее не получаем из территориальных избирательных комиссий... Фактически мы проводим параллельный подсчет явки», — отметила она.
Также Айвазовская сообщила, что наблюдатели пока не фиксируют серьезных нарушений избирательного процесса.
«Избирательный процесс начался, он проходит в основном законным способом... Есть, определенные нарушения процедур требований законодательства, но эти нарушения пока что не являются чрезвычайно серьезными», — сказала она
По словам Айвазовской, вовремя (8.00-8.30) начали свою работу 81,17% избирательных участков. Она рассказала, что на 0,42% участков голосование не началось и после 8.30 утра.
«Один из них был в Полтаве, где семь членов избирательной комиссии просто не пришли ни на утреннее заседание, ни на начало голосования. Мы отслеживаем ситуацию на этих участках и в Полтаве этот участок уже начал свою работу», — отметила она.
Айвазовская рассказала, что наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали, что на 18,41% участков голосование началось раньше, чем восемь утра.
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