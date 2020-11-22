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Самая высокая явка в Днепре, самая низкая – в Черкассах

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Самая высокая явка в Днепре, самая низкая – в Черкассах

По состоянию на 13 часов явка избирателей на местных выборах в Украине составила 12,7%. Такие данные приводит ЦИК.

Согласно данным комиссии, самая высокая явка фиксируется в Днепропетровской области (13,24%), самая низкая — в Черкасской (11,59%).

В ЦИК напоминают, что эти сведения имеют предварительный характер и поступают в Киев от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

местные выборы
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