Турция будет бесплатно вакцинировать своих граждан от коронавируса

Турецкое руководство рассчитывает бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«Были завершены переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, прошли все необходимые юридические процессы, поставлены подписи. Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено в Турцию для начала вакцинации, — приводит газета Hurriyet слова главы Минздрава. — Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет».
Между тем Коджа уточнил, что в Турции продолжается «процесс лицензирования вакцин, которые созданы другими производителями». «И когда процесс лицензирования завершится, будет разрешена продажа этих вакцин в аптеках», — добавил он.
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