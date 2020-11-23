Турция будет бесплатно вакцинировать своих граждан от коронавируса

Турецкое руководство рассчитывает бесплатно вакцинировать граждан республики от коронавируса нового типа. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«Были завершены переговоры с китайским производителем вакцин Sinovac, прошли все необходимые юридические процессы, поставлены подписи. Не менее 10 млн доз вакцины уже отправлено в Турцию для начала вакцинации, — приводит газета Hurriyet слова главы Минздрава. — Вакцинация будет проводиться абсолютно бесплатно. Никаких сборов с граждан взиматься не будет».

Между тем Коджа уточнил, что в Турции продолжается «процесс лицензирования вакцин, которые созданы другими производителями». «И когда процесс лицензирования завершится, будет разрешена продажа этих вакцин в аптеках», — добавил он.