Исландия откроет границы для богатых туристов

Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев.
Об этом пишет Эконмическая правда со ссылкой на Bloomberg.
Согласно новым правилам, в стране можно находиться в течение шести месяцев без перерыва, «имея оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывая почти шестизначную сумму».
«Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там», — объясняет Аста Гудрун Хельгадоттир, член Исландской пиратской партии.
Отмечается, что хотя технически долгосрочные гости не являются туристами, они берут в аренду квартиры, посещают рестораны и путешествуют по выходным, чтобы исследовать страну.
Bloomberg напоминает, что кроме Исландии используют похожую стратегию для получения доходов от иностранцев во время пандемии такие страны как Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.
Но Исландия отличается требованиями по доходу — ежемесячная заработная плата должна составлять в размере 1 млн исландских крон (7360 долларов) или около 88 тысяч долларов в год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016