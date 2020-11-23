Исландия откроет границы для богатых туристов

Исландия внесла изменения в программу получения визы, согласно которым въезд будет возможным только для состоятельных иностранцев.

Об этом пишет Эконмическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Согласно новым правилам, в стране можно находиться в течение шести месяцев без перерыва, «имея оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывая почти шестизначную сумму».

«Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там», — объясняет Аста Гудрун Хельгадоттир, член Исландской пиратской партии.

Отмечается, что хотя технически долгосрочные гости не являются туристами, они берут в аренду квартиры, посещают рестораны и путешествуют по выходным, чтобы исследовать страну.

Bloomberg напоминает, что кроме Исландии используют похожую стратегию для получения доходов от иностранцев во время пандемии такие страны как Бермудские острова, Барбадос, Каймановы острова и Эстония.

Но Исландия отличается требованиями по доходу — ежемесячная заработная плата должна составлять в размере 1 млн исландских крон (7360 долларов) или около 88 тысяч долларов в год.