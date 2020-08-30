«Барселона» готова продать Месси за €280 млн

Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в английский «Манчестер Сити» за €280 млн. Об этом сообщает британская газета Mirror.
Ранее Месси сообщил «Барселоне» о желании уйти, в числе претендентов называются английский «Манчестер Сити», итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». «Барселона» заявляла о своей заинтересованности в сохранении Месси в составе.
По информации источника, «Барселона» также готова рассмотреть вариант с обменом игроками и доплатой со стороны английского клуба.
Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.
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