В Украине продолжает падать промпроизводство

Промышленное производство в Украине в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года снизилось на 5%, тогда как в сентябре падение составило 4,4%, в августе — 5,3%, в июле — 4,2%, июне — 5,6%, мае — 12,2% и апреле — 16,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2020 года сократилось на 3,9%, что лучше 5,4% в сентябре, 4,2% в августе и 4,4% в июле.

Госстат указывает, что к сентябрю этого года рост промышленного производства в октябре составил 5,8%, однако с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад на 0,5%.

В перерабатывающей промышленности в октябре-2020 к октябрю-2019 падение ускорилось до 6,6% с 5,8% в сентябре, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — до 1,8% с 0,2%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров спад замедлился до 2,5% с 2,9% в сентябре.

В целом за десять месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — на 4,4%, в перерабатывающей промышленности — на 8,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 4,5%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.