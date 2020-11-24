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Королева Елизавета II запустила производство джина собственной марки

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Королева Елизавета II запустила производство джина собственной марки

Британская королева Елизавета II запустила производство джина собственной марки. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации газеты, напиток крепостью 42 градуса получил название Sundringham Celebration Gin. Он делается на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем в графстве Норфолк, расположенном на востоке Англии.

Розливом напитка занимается компания Whatahoot, основанная три года назад бизнесменом Джеймсоном Крауном и его супругой Ники. Этот джин можно приобрести на сайте поместья. Цена бутылки объемом 0,5 л составляет £50 ($66,6). Жители Великобритании могут воспользоваться услугой бесплатной доставки. После снятия ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19, джин будет продаваться в сувенирной лавке рядом с дворцом.

Как сообщает издание, в аромате напитка присутствуют нотки мирта и хурмы, которые выращиваются на территории поместья. В описании на этикетке говорится, что джин обладает насыщенным вкусом с ярко выраженными тонами можжевельника и цитрусовым послевкусием.

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Daily Mail отмечает, что это третий бренд джина, который продает на рынке королевская семья. Летом в продажу поступил эксклюзивный сухой джин, приготовленный из ингредиентов, выращиваемых в садах Букингемского дворца. Он делается на основе ягод боярышника, лимонной вербены и листьев шелковицы. Тогда семья монарха начала продажу джина на фоне возможной потери до $22 млн от своего годового дохода из-за отсутствия туристов в Букингемском дворце. Несколько недель назад старший сын британской королевы принц Чарльз запустил производство джина собственного марки, получившего название Highgrove. Напиток изготавливается из редкого органического зерна, выращенного на домашней ферме принца в графстве Глостершир.

Елизавета II, джин
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