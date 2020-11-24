Цена на золото впервые с лета упала ниже $1800 за унцию

Цена золота в ходе торгов на бирже Comex опустилась на 2,07% и достигла $1799,8 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:24 по Киеву.

Последний раз стоимость золота находилась ниже уровня $1,8 тыс. за тройскую унцию 17 июля.

К 16:40 цена на золото замедлила падение, до $1802,2 за тройскую унцию (-1,94%).