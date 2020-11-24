СМИ сообщили, кто может возглавить Минэнерго вместо Буславец

В ближайшие несколько недель новым руководителем Мниенерго может стать нынешний глава ГП «Энергорынок» Юрий Гнатюк, а Юрий Бойко, временно исполняющий обязанности министра после увольнения Ольги Буславец, может вернуться на должность заместителя министра.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источники.

Отмечается, что о своем увольнении Буславец узнала за час до заседания Кабмина, это для нее стало неожиданностью.

«Уволили на внеочередном заседании Кабмина в пятницу (20 ноября. — Ред.) вечером. За час до заседания об этом решении ей сказал Шмыгаль. Для нее это стало полной неожиданностью», — так описал развитие событий их участник.

Сама Буславец отказалась рассказать о причинах своего увольнения с должности.

В день увольнения Буславец новым и.о. министра назначили ее заместителя Юрия Бойко.

С 2014 года по май текущего года он был заместителем руководителя ГП «Энергорынок» Юрия Гнатюка. Это предприятие до перевода рынка электроэнергии на так называемую либеральную модель выполняло функцию «кассира»: оптом выкупало всю произведенную в Украине электроэнергию и продавало ее энергоснабжающим компаниям. В мае Бойко попал в Минэнерго на должность заместителя министра. Ведомством к тому времени уже руководила Буславец.

Чистая биография и управленческий опыт должны помочь Бойко на руководящей должности в министерстве, однако, по данным издания, его будущее не связано с креслом министра: уже в ближайшее время он вернется на привычную позицию заместителя.

Недавно у Бойко были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он планировал вообще идти из министерства.

По данным источников, в ближайшие несколько недель новым министром может быть назначен нынешний глава ГП «Энергорынок» Юрий Гнатюк — именно его заместителем в этом госпредприятии несколько лет работал сегодняшний и.о. министра энергетики Бойко.

При этом Гнатюка планируют посадить в кресло по «схеме Буславец»: решением Кабмина его назначат на должность первого зама, а затем и руководителем в статусе исполняющего обязанности. Причина такая же, как это было и полгода назад, когда стоял вопрос о назначении Буславец: Гнатюк не имеет шансов набрать необходимый минимум голосов в Верховной Раде.

«Собеседники выделяют у Гнатюка две особенности. Первая — он разбирается только в экономическом блоке энергетики. Вторая — беспрекословно соблюдает субординацию. Оба эти критерии были близки и Буславец. Но если при ней Минэнерго особенно чувствительно реагировало на потребности „ДТЭК“, то при новом потенциальном министре с высокой степенью вероятности в фаворе окажется Виктор Пинчук. По крайней мере, в удовлетворении его потребностей сейчас очень заинтересован Офис президента. И основу этой мотивации представляет роль Пинчука как коммуникатора между Киевом и Вашингтоном», — пишет издание.