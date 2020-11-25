УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

Апелляционный комитет УЕФА решил, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и присудил ей техническое поражение со счетом 0:3, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью», — говорится в сообщении на сайте УАФ.

Напомним, швейцарские власти запретили проведение матча Швейцария - Украина в Лиге наций, который должен был состояться 17 ноября. Причиной стали выявленные случаи коронавируса в составе украинской сборной.

УЕФА, УАФ и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей сделал это невозможным.

Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в своей группе Лиги наций и покинула высший дивизион турнира.