УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией

Апелляционный комитет УЕФА решил, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и присудил ей техническое поражение со счетом 0:3, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
«После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью», — говорится в сообщении на сайте УАФ.
Напомним, швейцарские власти запретили проведение матча Швейцария - Украина в Лиге наций, который должен был состояться 17 ноября. Причиной стали выявленные случаи коронавируса в составе украинской сборной.
УЕФА, УАФ и Швейцарская ассоциация футбола были готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей сделал это невозможным.
Таким образом, сборная Украины заняла последнее место в своей группе Лиги наций и покинула высший дивизион турнира.
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