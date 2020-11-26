Европарламент проголосовал за жесткие санкции против Турции

Европарламент принял резолюцию, призывающую страны-члены Евросоюза ввести жесткие санкции в отношении Турции из-за ее поведения в Средиземном море. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За резолюцию проголосовал 631 депутат, против — 3. «Депутаты Европарламента призывают Евросовет сохранить единую позицию в отношении незаконных действий Турции и ввести в ответ жесткие санкции», — отмечается в документе.

В резолюции также говорится, что отношения ЕС и Турции находятся на «историческом минимуме» из-за ее действий по Греции, Кипру, Ливии, Сирии и Карабаху.

«По мере того как Турция все больше дистанцируется от европейских ценностей и стандартов, отношения между ЕС и Турцией находятся на историческом минимуме. Ее незаконные и односторонние военные действия в Восточном Средиземноморье посягают на суверенитет государств-членов ЕС Греции и Кипра. Евродепутаты также отмечают прямую поддержку Турцией Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте, а также ее действия в Ливии и Сирии», — говорится в заявлении ЕП по резолюции.