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Западное СМИ написало про недопустимость вмешательства украинских политиков в работу судебной системы

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Западное СМИ написало про недопустимость вмешательства украинских политиков в работу судебной системы

Многочисленные скандалы и неудачные попытки реформирования подорвали доверие граждан Украины к судебной системе. Именно это позволяет политикам грубо вмешиваться в деятельность судов, нарушая принцип независимости ветвей власти.

Об этом пишет в своем материале авторитетное европейское издание New Eastern Europe, комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского распустить Конституционный суд.

«Украинское общество не ценит судебную систему и не готово защищать законы страны, и этим активно пользуются политики. В результате ситуация становится все хуже и хуже. В последние годы на судей постоянно оказывалось давление со стороны политиков. Многие вследствие этого отказались от своих обязанностей и оставили граждан Украины без возможности защитить свои права. На начало этого года нехватка судей в украинских судах составляла почти 30 процентов, а сейчас даже больше», — отмечает издание.

Там признают, что такая ситуация во многом стала возможной из-за позиции самой Европы, создавшей в Украине параллельную правоохранительную и судебную системы, которые оказались абсолютно неэффективными.

«Международная помощь не принесла положительных результатов, а иногда даже нанесла вред. Фактически, западные страны оказали на Украину давление с целью создания параллельных органов, таких как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС). И это несмотря на то, что ВАКС является антиконституционным субъектом, поскольку Основной закон Украины не допускает существования специальных судов. Назначение директора НАБУ Артема Сытника также недавно было признано неконституционным», — напомнили там.

Европейские журналисты также пишут о том, что ошибкой было допускать к реформированию судебного корпуса так называемые «советы добропорядочности», состоявшие не из профессионалов, а просто активистов.

«Создание „советов добропорядочности“ оказалось неэффективным. Это связано с тем, что деятельность этих советов не регулировалась законодательством. Критерии оценки кандидатов, желающих стать судьями, также не были четко определены. В результате кандидат, пожелавший стать судьей, мог провалить определенные этапы собеседования просто потому, что член совета добропорядочности решил, что ему не нравится отдельный кандидат... Не удивительно, что во время судебной реформы из системы уходит все больше опытных судей. В результате этого процесса в некоторых украинских судах вообще не осталось судей, что сделало доступ граждан к системе правосудия еще более трудным или даже невозможным», — пишет издание.

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Учитывая предыдущий негативный опыт, там рекомендуют решать проблемы судебной системы не путем очередных радикальных политических решений, а путем диалога профессионалов. Об этом, напоминают журналисты, говорили украинские и европейские эксперты, принимавшие участие в Брюсселе и Киеве в международной конференции «Диалоги о правосудии».

«Проблемы во многом возникли в результате неудачных реформ... Поэтому очередная радикальная и тем более незаконная реорганизация судебной системы не является реальной альтернативой. Страна нуждается в гораздо более продуманных реформах, в серии реформ, проводимых профессионалами. Европа могла бы помочь наладить диалог внутри Украины, который потенциально мог бы привести к выработке такого проекта изменений», — отмечается в материале New Eastern Europe.

судебная система, ЕС, судебная реформа
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