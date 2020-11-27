После решения ВСУ «Динамо» должно «Привату» 20 млн долларов

ФК «Динамо» Киев имеет долг перед Приватбанком в размере 20 млн дол. После решения Большой палаты Верховного суда Суркисы обязаны его погасить. Об этом сообщается в спецпроекте LIGA.net.
Отмечается, что дело семьи Суркисов, которая пыталась отсудить в ПриватБанке 1 млрд грн своих депозитов, было главной причиной годовой паузы в судах вокруг национализации. И многие другие суды, в том числе — и апелляция о национализации, были приостановлены до решения Большой палаты Верховного суда.
«Суркисы попали в список связанных лиц. Им почти удалось опровергнуть эту связь (несмотря на то, что один из братьев-бизнесменов — Игорь Суркис — совместно с Коломойским владеет медиахолдингом 1+1): еще в 2017 году они одержали победы в первой инстанции и апелляции. Но летом 2020 года Большая палата Верховного суда перечеркнула все прежние успехи Суркисов. Судьи отменили предыдущие решения, оставив за истцами право еще раз попытаться вытребовать у государства компенсацию — через Печерский райсуд», — отмечает издание.
Новое судебное разбирательство в Печерском районном суде стартует 4 декабря текущего года. Тогда же ПриватБанк может возобновить суды против активов бизнесменов: «А-Банка» и ФК «Динамо» (Киев).
«Благодаря тому, что в ходе слушаний в ВС Игорь Суркис официально признал себя владельцем 1+1, юристы Привата планируют использовать это, как „вновь открывшееся обстоятельство“ и инициировать новые суды с А-Банком на 300 млн грн (ранее он выиграл у Привата все инстанции)», — предполагает ЛИГА.
Второй потенциальный процесс — суд с «Динамо» (Киев) за кредит на 20 млн дол.
«Ранее Приват технически погасил это обязательство клуба за счет средств семьи Суркисов. Но после победы в Большой палате ВС долг Динамо перед банком должен быть восстановлен», — говорится в материале.
Напомним, оффшоры Суркисов пытаются взыскать с «Привата» 350 млн дол.
Решения по сути этого спора ещё никем не принималось, но Суркисам почти удалось добитая желаемого посредством ряда скандальных судебных решений, в том числе, и Печерского районного суда.
Спустя несколько дней, Верховный суд заблокировал выполнение определения о взыскании (принято в рамках обеспечения иска) средств с ПриватБанка.
Также напомним, что официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить долг «Динамо» перед «Приватом» в 100% размере. Но олигархи этого не делают.
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