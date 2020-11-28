Москва и Донбасс отказались от обмена пленными

Обмена пленными между непризнанными республиками Донбасса и Украиной до Нового года не произойдет, рассказал РБК собеседник, близкий к переговорному процессу с российской стороны, и подтвердил представитель так называемой ЛНР.

Провести до конца года очередной обмен ранее призвал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Он также заявил, что Украина подала документы на 11 человек и ожидает от непризнанных республик ответных действий.

Москва, со своей стороны, обвиняет Киев в торможении процесса подготовки к новому обмену с Донбассом. «Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными», — заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов по итогам встречи ТКГ в формате видеоконференции 25 ноября. По его словам, это «создает непреодолимые препятствия для нового обмена».

«Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует», — сказала РБК глава рабочей группы ЛНР по обмену Ольга Кобцева, подразумевая процедуру снятия юридических претензий с освобожденных лиц. Сколько человек самопровозглашенные республики хотели бы обменять, их представители не раскрывают.

«Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается», — объясняет РБК собеседник, близкий к офису президента Украины. «Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается», — добавил он.

Между Украиной и Россией масштабный обмен по формуле «35 на 35» прошел 7 сентября 2019 года. Россия, в частности, передала Украине моряков, задержанных в Азовском море, и режиссера Олега Сенцова. Киев освободил журналиста Кирилла Вышинского и военного из ДНР Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing над Донбассом. Между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР за последний год прошло два раунда обмена удерживаемыми лицами: в декабре 2019 года и 16 апреля 2020 года.