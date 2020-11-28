В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован новый антирекорд в 16 294 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 897 человек, умерли 184 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«16 294 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 ноября 2020 года. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 639 человек; летальных случаев — 184; выздоровело — 8 897 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.
Накануне, 27 ноября в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд в 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; 26 ноября сообщалось о 15 331 новом случае инфицирования; 25 ноября медики зафиксировали 13 882 больных, 24 ноября сообщалось о 12 287 новых случаях инфицирования.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 709 701 человек, 12 903 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 335 135 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
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