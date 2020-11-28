Лукашенко заявил о прослушке белорусских оппозиционеров

Минск перехватил закрытую пресс-конференцию белорусских оппозиционеров. Деталями из нее поделился на встрече с врачами президент страны Александр Лукашенко, передает близкий к нему Telegram-канал «Пул первого».

«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, ну там, всех этих беглых. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что это говорит «наш президент в Литве». По словам Лукашено, ему известно, что Тихановская ничего не решает и что ее используют другие силы.

Кроме того президент страны заявил, что в Украине под Киевом создан центр информационного воздействия на Беларусь.