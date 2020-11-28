Лукашенко заявил о прослушке белорусских оппозиционеров

Минск перехватил закрытую пресс-конференцию белорусских оппозиционеров. Деталями из нее поделился на встрече с врачами президент страны Александр Лукашенко, передает близкий к нему Telegram-канал «Пул первого».
«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, ну там, всех этих беглых. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю», — рассказал Лукашенко.
Он отметил, что это говорит «наш президент в Литве». По словам Лукашено, ему известно, что Тихановская ничего не решает и что ее используют другие силы.
Кроме того президент страны заявил, что в Украине под Киевом создан центр информационного воздействия на Беларусь.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016