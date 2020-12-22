Зеленский создал Совет по вопросам содействия малому предпринимательству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 582/2020 «О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства» и утвердил его положение, сообщает пресс-служба Офиса президента во вторник.

Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Главой Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.

Согласно информации, в Офисе президента состоялось первое заседание Совета. Участие в нем принял руководитель Офиса Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя — Свириденко, которая будет координировать работу созданного совета.

Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету реформ при президенте Украины.

По его словам, есть проблемы, требующие немедленного решения, а также вопросы на перспективу, в частности внедрение новаций, диджитализация услуг и тому подобное.

Ермак отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений. «Здесь нет никакой политики — только построение сильной экономики. Без малого и среднего бизнеса это невозможно сделать ... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех», — отметил он.

Свириденко отметила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден. «Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую — незаполитизированную — проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина», — сказала она.

Заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский заметил: «Хотим услышать предложения, в первую очередь от ФОПовских организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе».

По словам Свириденко, в Украине около 1,8 млн малых предпринимателей, поэтому очень важно услышать их реальные проблемы и помочь их решить.

«Совет будет работать как совещательный орган в Офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанятый», — резюмировала она.