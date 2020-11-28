СБУ рассекретила документы о переписи населения 1937 года

Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис в Украине из-за Голодомора.

Об этом сообщает СБУ в Фейсбуке.

Как рассказали в спецслужбе, рассекреченные ныне архивы свидетельствуют, что советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид.

«Например, Всесоюзная перепись населения 1937 года показал реальный демографический кризис. Советские демографы ожидали, что в Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей. А перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что такой итоговый отчет «не понравился» руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» и расстреляли.

Среди этих людей был и Олимпий Квиткин, который не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, что наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм «не улучшает, а подавляет благосостояние широких слоев населения».

Материалы этого дела собраны Государственным архивом СБУ.