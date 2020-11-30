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На совещании у Зеленского не договорились о дате карантина

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На совещании у Зеленского не договорились о дате карантина

Вечером в понедельник, 30 ноября, в Офисе президента состоялось совещание о сроках введения локдауна. В ней принимали участие представители ОП, аппарата СНБО и члены правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов предлагал ввести трехнедельный карантин с 2 января 2021 года. Это позиция президента Владимира Зеленского, и глава Минздрава отстаивал ее на совещании.

Предложение министра внутренних дел Арсена Авакова состояло в введении трехнедельного карантина с 7 декабря 2020 года. Как сообщают источники ZN.UA, Аваков ссылался на результаты анализа математических моделей, согласно которым уже сейчас в день инфицируются до 30 тысяч украинцев. И лишь низкий уровень тестирования не позволяет вычислить реальное количество больных.

Оба варианта ставились на импровизированное голосование, но ни один не набрал большинства голосов.

Завтра обсуждение вопроса возобновится. Кроме того, завтра будет рассмотрен вопрос целесообразности сохранения малоэффективного карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что ведомство не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре. Об этом он сказал в эфире «Украина 24».

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При этом Степанов отметил, что результаты карантина и его эффективность можно будет оценить на следующей неделе.

«Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали», — сказал он.

На вопрос о возможности продления карантина выходного дня, министр ответил: «Не думаю, что мы будем делать такое предложение».

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