В бюджет заложили 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо рассчитанных Минздравом 15,6 млрд

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 в то время, как в Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,6 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«В бюджетном запросе мы подали на вакцинацию от COVID-19 15,1 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать исходя из цен, которые заявили мировые производители. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на народных депутатов», — сказал он на брифинге во вторник.
Степанов отметил, что Минздрав рассчитал объем финансирования на вакцинацию от COVID-19 для всех групп риска.
«Мы рассчитали, что нужно вакцинировать все группы риска — медработников, работников образования, Нацполиции, других профессий, также людей старше 65 лет, людей, которые имеют сопутствующие заболевания», — сказал он.
Степанов напомнил, что в бюджетном запросе Минздрава на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховная Рада на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.
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