Украинская вакцина от коронавируса появится не ранее чем через год

Три этапа клинических испытаний украинского кандидата в вакцины от Covid-19 займут около года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Нам надо пройти ещё очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через ... где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19», — рассказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник.

Как сообщалось, ранее разработчики представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. отмечалось, что данный кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить сегодня о сроках появления такой вакцины. Если у кого-то вакцина от Covid-19 появится раньше, Украина будет ее закупать.