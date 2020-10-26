Украинская вакцина от коронавируса появится не ранее чем через год

Три этапа клинических испытаний украинского кандидата в вакцины от Covid-19 займут около года, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Нам надо пройти ещё очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через ... где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19», — рассказал Степанов на онлайн-брифинге в понедельник.
Как сообщалось, ранее разработчики представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. отмечалось, что данный кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода.
При этом Зеленский отметил, что не может говорить сегодня о сроках появления такой вакцины. Если у кого-то вакцина от Covid-19 появится раньше, Украина будет ее закупать.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016