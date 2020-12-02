Войти
Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
позиция
Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
официально
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

МИД хочет как можно быстрее подписать безвиз с Коста-Рикой

197
МИД хочет как можно быстрее подписать безвиз с Коста-Рикой

Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Республикой Коста-Рика.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом шла речь во время политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Коста-Рика на уровне директоров профильных департаментов, которые произошли в режиме видеоконференции.

Отмечается, что стороны обсудили шаги по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в политической, торговой и экономической сферах.

«Украинская сторона выразила надежду на скорейшее заключение двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан», — сообщили в МИДе.

Директор Третьего территориального департамента МИДа Украины Игорь Прокопчук сообщил о заинтересованности Украины в строительстве и модернизации гидроэлектростанций на территории Коста-Рики.

Читайте также: Великобритания одобрила использование вакцины Pfizer от коронавируса

Отдельно делегации обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области фармацевтики.

По итогам января-сентября 2020 года объем двусторонней торговли товарами между Украиной и Коста-Рикой составил 79,1 млн. долларов США при положительном для Украины сальдо в 14,7 млн долл. США. Основные статьи украинского экспорта — сельскохозяйственная и металлургическая продукция.

безвизовый режим, Коста-Рика
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 декабря 2020
Вторник, 1 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016