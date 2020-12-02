МИД хочет как можно быстрее подписать безвиз с Коста-Рикой

Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Республикой Коста-Рика.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом шла речь во время политических консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Коста-Рика на уровне директоров профильных департаментов, которые произошли в режиме видеоконференции.

Отмечается, что стороны обсудили шаги по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества в политической, торговой и экономической сферах.

«Украинская сторона выразила надежду на скорейшее заключение двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан», — сообщили в МИДе.

Директор Третьего территориального департамента МИДа Украины Игорь Прокопчук сообщил о заинтересованности Украины в строительстве и модернизации гидроэлектростанций на территории Коста-Рики.

Отдельно делегации обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области фармацевтики.

По итогам января-сентября 2020 года объем двусторонней торговли товарами между Украиной и Коста-Рикой составил 79,1 млн. долларов США при положительном для Украины сальдо в 14,7 млн долл. США. Основные статьи украинского экспорта — сельскохозяйственная и металлургическая продукция.